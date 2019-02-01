РИАМО - 1 фев. Для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сервис доступен на сайте ведомства.

С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь придется платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.

Чтобы произвести расчет, необходимо заполнить три формы – выбрать свой район или городской округ и категорию жилья. Далее необходимо указать площадь квартиры (для проживающих в многоквартирном доме), либо площадь жилого строения (для частных домов с площадкой для мусора), либо объем мусорного бачка (для частных домов с собственным баком), либо количество участников (для садоводческих кооперативов и садово-огородных товариществ).

Для товариществ собственников недвижимости, ТСЖ и коттеджных поселков с управляющей компанией необходимо указать вид вывоза (по факту или по нормативу), а далее - объем мусорного бачка и количество бачков (если вывоз по факту) или общую площадь жилого строения (если вывоз по нормативу).

После заполнения полей появится таблица, где можно узнать тариф на вывоз мусора и сумму к оплате – за месяц или за бачок. Также отобразится название регионального оператора, который обслуживает данное муниципальное образование.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Как рассчитать стоимость вывоза мусора жителю Подмосковья>>