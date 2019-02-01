РИАМО - 1 фев. На турнире по танцевальному спорту «Кубок высшей лиги» в столице больше всех медалей различного достоинства выиграли танцоры из подмосковного Зарайска, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Москве состоялся турнир по танцевальному спорту «Кубок высшей лиги». По количеству медалей отличились юниоры из Зарайска – они привезли с турнира 11 медалей.

«Исполнители европейской и латиноамериканской программы Руслан Ситдыков и Екатерина Андреева завоевали золотую, серебряную и четыре бронзовые медали в категории «Юниоры-2, D класс». А танцоры Михаил Гаврилов и Валерия Павлова выиграли золотую и три серебряные медали в категории «Юниоры-2, D и С класс», в латиноамериканской программе и двоеборье», – отмечается в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, танцевальный спорт Подмосковья активно развивается, потому знаменит своими достижениями. Воспитанники танцевальных школ области становились чемпионами мира и Европы.

«Готовить спортсменов к столь серьезным соревнованиям нужно с детства, и первенство Москвы для юниоров – это первый большой турнир, подготовка к новым, еще более громким победам. Радует, что среди подрастающего поколения уже есть такая здоровая конкуренция – воспитанники одной танцевальной школы привезли с турнира 11 наград. Желаем ребятам не сбавлять оборотов и дальше», – дополнил Терюшков.