РИАМО - 1 фев. В пятницу транспортному проекту «Стрелка» исполнилось четыре года, на сегодняшний день картой в поездках пользуются порядка 2,5 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специально к празднику в социальных сетях «Стрелки» подготовили для пассажиров конкурс с памятными призами и сувенирами.

«Транспортную карту «Стрелка» принимают к оплате свыше 150 перевозчиков региона с автобусным парком более 10 тысяч транспортных средств. Сегодня более 2,5 миллионов пассажиров стали обладателями карт «Стрелка», при этом ежедневно картой пользуются свыше 1 миллиона человек», — сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.

Также брелоки «Стрелка» выбирают почти 9 тысяч человек.

На территории Подмосковья действуют транспортные карты «Стрелка» для учащихся и пенсионеров. Карта учащегося снижает стоимость проезда на 50% при первых 35 поездках и до 99% при дальнейшем использовании. Карта «Льготная» снижает стоимость проезда на 50%.

Процентная система скидок обычной карты «Стрелка» в зависимости от количества совершенных поездок, позволяет снизить стоимость проезда от 7% до 35%. Картами можно оплатить проезд на любом виде транспорта Московской области.

«Стрелка» действительно стала определенным символом Подмосковья, одной из его визитных карточек», - уточняет генеральный директор АО «Расчетные решения», оператора транспортной карты «Стрелка» Михаил Казаков.