РИАМО - 1 фев. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в феврале 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

Так, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 4 февраля примет жителей в Дмитровском округе, 6 февраля – в Восходе, 11 февраля – в Ленинском районе, 13 февраля – в Долгопрудном, 18 февраля – в Наро-Фоминском округе, 20 февраля – в Жуковском, 25 февраля – в Люберцах, 27 февраля – в Краснознаменске.

Представители министерства экономики и финансов региона примут жителей Лосино-Петровского 4 февраля, Лыткарина – 11 февраля, Дубны - 22 февраля, Черноголовки – 25 февраля. Главное управление архитектуры и градостроительства Подмосковья: 4 февраля – Богородский округ, 6 февраля - Ивантеевка, 11 февраля – Химки, 15 февраля – Реутов, 18 февраля – Черноголовка, 22 февраля – Электросталь, 25 февраля – Павловский Посад, Солнечногорск – 27 февраля.

Министерство ЖКХ области: 4 февраля – Егорьевск, 6 февраля – Лыткарино, 11 февраля – Зарайск, 15 февраля – Красноармейск, 18 февраля – Лотошинский район, 22 февраля – Сергиево-Посадский район, 25 февраля – Серпухов, 27 февраля – Дмитровский округ. Министерство здравоохранения региона: 4 февраля – Клин, 6 февраля – Серпухов, 11 февраля – Егорьевск, 13 февраля – Шатура, 18 февраля – Луховицы, 22 февраля – Бронницы, 25 февраля – Можайский округ, 27 февраля – Долгопрудный.

Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья примут жителей Мытищ 4 февраля, Одинцовского района – 6 февраля, Люберец – 11 февраля, Ступина – 13 февраля, Химок – 18 февраля, Краснознаменска – 20 февраля, Красногорска - 25 февраля, Подольска – 27 февраля. Министерство инвестиций и инноваций Московской области проведет прием в Красногорке 4 февраля, в Бронницах 6 февраля, Луховицах 11 февраля, в Черноголовке 15 февраля, в Дубне 18 февраля, Одинцовском районе 20 февраля, в Зарайске 25 февраля, в Коломенском округе 27 февраля.

Приемные министерства образования региона будут работать следующим образом: 4 февраля – Волоколамский район, 6 февраля – Власиха, 11 февраля – Истра, 13 февраля – Королев, 18 февраля – Звенигород, 20 февраля – Солнечногорск, 25 февраля – Электрогорск, 27 февраля – Серебряные Пруды. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья: 6 февраля – Воскресенский район, 8 февраля – Долгопрудный, 11 февраля – Волоколамский район, 13 февраля – Краснознаменск, 18 февраля – Дмитровский округ, 20 февраля – Молодежный, 25 февраля – Электросталь, 27 февраля – Истра.

График работы приемных других исполнительных органов госвласти Подмосковья в муниципалитетах в феврале можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области.