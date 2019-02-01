РИАМО - 1 фев. Всемирно известный производитель специй – австрийская компания Zaltech - подыскивает площадку для локализации собственного производства в Московской области, они посетили ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.
Представители компании во главе с генеральным директор Zaltech Гельмутом Гштелем посетили ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом.
Он уточнил, что до визита в ОЭЗ «Дубна» представители компании встречались с руководством АО «Особые экономические зоны» и уже побывали на площадках ОЭЗ в Ступине и Фрязине.
На прошедшей встрече гостям рассказали о преимуществах ОЭЗ «Дубна», преференциях для инвесторов и наукограде, на территории которого расположена зона. Представителям австрийской компании рассказали о проектах других резидентов, а затем они собственными глазами смогли увидеть строящиеся и действующие предприятия на обеих площадках ОЭЗ и посетили высокотехнологичное фармацевтическое производство «ПСК Фарма».
Австрийцы остались довольны увиденным, отметили, что для них важны близость к аэропортам, наличие в ОЭЗ «Дубна» готовой инфраструктуры, имеющиеся возможности для проживания специалистов и то, что на двух площадках зоны завершается возведение лабораторно-производственных корпусов, в которых можно было бы основать производство без строительства собственного предприятия
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