РИАМО - 1 фев. Всемирно известный производитель специй – австрийская компания Zaltech - подыскивает площадку для локализации собственного производства в Московской области, они посетили ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Представители компании во главе с генеральным директор Zaltech Гельмутом Гштелем посетили ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом.

«Продукция австрийской компании Zaltech – специи, ароматы и маринады для мясоперерабатывающей отрасли – поставляется более чем в 40 стран мира. Это предприятие, доля экспорта которого составляет более 99%. К российскому рынку они пока только присматриваются, но желание разместить производство именно в Московской области у компании есть», - сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он уточнил, что до визита в ОЭЗ «Дубна» представители компании встречались с руководством АО «Особые экономические зоны» и уже побывали на площадках ОЭЗ в Ступине и Фрязине.

На прошедшей встрече гостям рассказали о преимуществах ОЭЗ «Дубна», преференциях для инвесторов и наукограде, на территории которого расположена зона. Представителям австрийской компании рассказали о проектах других резидентов, а затем они собственными глазами смогли увидеть строящиеся и действующие предприятия на обеих площадках ОЭЗ и посетили высокотехнологичное фармацевтическое производство «ПСК Фарма».

Австрийцы остались довольны увиденным, отметили, что для них важны близость к аэропортам, наличие в ОЭЗ «Дубна» готовой инфраструктуры, имеющиеся возможности для проживания специалистов и то, что на двух площадках зоны завершается возведение лабораторно-производственных корпусов, в которых можно было бы основать производство без строительства собственного предприятия