РИАМО - 1 фев. Второй корпус детского дома «Пансион «Наш дом» в Будайском проезде столицы планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возводится в Будайском проезде, владение 5, строение 1 (СВАО, Ростокино), за счет инвестора.

«Корпус возведен, ведется внутренняя отделка помещений», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новое здание с открытым внутренним двором будет примыкать к существующему детскому дому «Пансион «Наш дом». Четырехэтажная новостройка позволит дополнительно принять около 75 детей и создаст для них комфортные условия проживания.

В корпусе будет столовая на 120 мест, также появится бассейн размером 5,4 на 10 метров. На верхних этажах оборудуют спальни, комнаты воспитателей, игровые, комнаты занятий, общие комнаты и другие. Кроме того, оборудуют актовый зал для различных мероприятий.

В проекте особое внимание уделяется качеству строительных материалов, которые должны быть безвредны для здоровья детей.