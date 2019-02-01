РИАМО – 1 фев. На севере столицы со 2 февраля запустят новый автобусный маршрут, транспорт будет доставлять пассажиров на Савеловский и Белорусский вокзалы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы №382 будут следовать от остановки «Ямское Поле» по улицам Правды и Нижняя Масловка до Савеловского вокзала, затем по улице Бутырский Вал до станции метро «Белорусская» (Белорусский вокзал). Далее по Ленинградскому проспекту, улице Расковой, 5-й улице Ямского Поля и снова по улице Правды», – говорится в сообщении.

Они будут курсировать ежедневно с 07:00 до 21:00.

«Об изменениях всех маршрутов наземного транспорта можно узнать на сайте ГУП «Мосгортранс», – заключается в материале.