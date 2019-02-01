РИАМО – 1 фев. Среднерусский банк ПАО Сбербанк намерен стать Центром компетенций по вопросам новой схемы финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов, сообщил вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Среднерусского банка Кирилл Брель в ходе форума с застройщиками.

Среднерусский банк в пятницу в Москве провел форум с застройщиками «Открытый диалог». Мероприятие посетили более 500 крупнейших застройщиков столицы и регионов. Главной темой встречи стало изменение в финансировании объектов жилого строительства и продажи жилья в связи с переходом на эскроу-счета.

«С 1 июля почти все российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, будут обязаны зачислять средства дольщиков на специальный банковский счет и не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. <…> Мы хотим развеять миф о проблемах финансирования строительства жилья и стать центром компетенций для застройщиков по вопросам изменения законодательства», - сказал Брель.

Он отметил, что Среднерусский банк постарается сделать все, чтобы стать лидером на рынке кредитования жилой недвижимости.

В ходе форума вице-президент, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов посоветовал застройщикам уже сейчас переходить на новую систему финансирования, а не ждать 1 июля, когда продажи по договорам долевого участия будут использоваться только с применением эскроу-счетов.

«Средний срок рассмотрения инвестиционной сделки составляет сейчас 54 дня. Это если компания обладает опытом, у нее есть специалисты, которые готовят необходимые документы, и нет никаких пробелов. Если вы до 1 апреля не подадите необходимый комплект документов, то фактически 1 июля у вас не будет рассмотренного проектного финансирования», - уточнил Попов.

Попов заметил, что Сбербанк в апреле 2018 года заключил первую в России сделку проектного финансирования жилья с применением эскроу.

«Самая главная цель – обеспечить бесшовный переход для всех компаний, участников рынка в новую реальность. Самый важный показатель, который мы будем рады увидеть, – это количество рассматриваемых проектов, план сделок, который мы уже должны сформировать в феврале, максимум в марте для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу отрасли после 1 июля», - заверил Попов.

В свою очередь в ходе форума вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов рассказал о взаимодействии банка с застройщиком, а также о новых проектах, которые планирует реализовать Среднерусский банк в этой сфере.

«У нас есть два новых продукта, один из которых сейчас находится в разработке – мезонинный кредит, который выдается на прединвестиционной стадии, когда вы еще не можете получить проектное финансирование. Например, когда вы хотите купить землю, но нет полной суммы на покупку земли. Данный продукт должен стартовать в марте», - отметил Бессонов.

По его словам, второй продукт Сбербанка будет интересен застройщикам, у которых есть в строительстве уже несколько проектов. Он называется «Кредит под будущую прибыль действующих проектов», его запустят уже с 13-14 февраля.

«Здесь мы предоставляем банковский продукт под залог ваших будущих доходов по ведущимся сейчас проектам. Таким образом, вы сможете получить кредит и потратить на прединвестиционную фазу по новым площадкам», - уточнил Бессонов.

Участник мероприятия, руководитель службы заказчика АО «ЮИТ Московский регион» Сергей Паршиков поделился своими впечатлениями о форуме. Он отметил важность встречи - были подняты проблемные вопросы долевого строительства, а присутствие представителей федеральных и местных органов власти сделало мероприятие еще более значимым.

«На мой взгляд, Сбербанк представил два интересных продукта - мезонинный кредит и залог под будущую прибыль. Планирую более глубоко изучить эти продукты», - добавил Паршиков.

В рамках форума также выступили заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян. В конце встречи состоялась панельная дискуссия, в ходе которой участники смогли задать интересующие вопросы.

Поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан, были утверждены 26 декабря 2018 года.

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