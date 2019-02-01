РИАМО – 1 фев. Около 200 человек выстроились в очередь на вход в Третьяковскую галерею, чтобы посетить выставку художника Архипа Куинджи, на которую вернули ранее похищенную картину «Ай-Петри. Крым», сообщает «Интерфакс».

«Очередь растянулась до конца Лаврушинского переулка. Среди людей, желающих попасть на выставку, много молодежи. Выставка в пятницу работает с 10:00 до 21:00, но уже до открытия на входе образовалась очередь желающих приобрести билеты», – говорится в сообщении.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей неизвестный мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Картину полицейские обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова до 27 марта.

Утром в пятницу полотно вернули на выставку. Картина помещена под специальное стекло, на ней разместили специальный датчик сигнализации.