РИАМО - 1 фев. В Подмосковье разработан проект положения о государственном природном заказнике «Дубравна», который будет расположен в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Площадь проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) составляет 3,2 тысячи гектара. Биологи, обследовавшие территорию заказника, выявили обитание 306 видов сосудистых растений и 124 видов позвоночных животных, в том числе 89 видов птиц.

«В Красные книги России и Московской области внесены два вида пальчатокоренника, морошка, дудник, осока, уснея и фиалка топяная. Установлено обитание краснокнижных животных – серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, длиннохвостая неясыть, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, речная выдра, рысь», – говорится в сообщении.

Режим особой охраны заказника предусматривает запреты на строительство и прокладку дорог, разработку месторождений полезных ископаемых, передвижение транспорта вне лесных дорог и другие виды деятельности, угнетающие ценные экосистемы.

Для повышения туристической и рекреационной значимости заказника здесь разрешаются любительская и спортивная охота, кроме особо охраняемых животных, а также экопросветительские экскурсии, пешие, лыжные и конные прогулки и обустройство экологических троп. Просветительскую и рекреационную деятельность необходимо будет согласовать с министерством.