РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 фев. В пятницу Щелковский суд Московской области перенес рассмотрение дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика в ДТП в Балашихе, очередное заседание проведут 13 февраля, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы суда Ольга Терехова.

В пятницу в Щелковском городском суде прошли очередные слушания по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова.

«Первого февраля в ходе заседания суда были оглашены показания свидетелей. Подсудимый Михаил Клейменов заявил ходатайство о направлении дела прокурору. Оно оставлено судом открытым и будет разрешено на очередном заседании, которое состоится 13 февраля текущего года (2019 – ред.) в 15:00», – сказала Терехова.

Она уточнила, что в ходе заседания в зале суда будет допрошена и Ольга Алисова – виновница ДТП, которая насмерть сбила шестилетнего Алешу Шимко.

Ранее сообщалось, что Алисову допросят в пятницу по видеоконференцсвязи. Однако было принято решение этапировать ее для допроса на следующее заседание в зал суда.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко. Клейменову было поручено проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).