Велодвижение в Москве и Московской области с каждым годом набирает популярность. Заядлых велосипедистов не пугают ни морозы, ни снегопады, они участвуют в велопарадах и ездят на велосипеде на работу, также на улицах зимой все чаще можно увидеть курьеров с доставкой еды на велосипедах. Как крутить педали среди сугробов, реагентов и гололеда, обозреватель РИАМО узнал у фанатов зимней езды на велосипеде.

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Луиза, 32 года, руководитель в финансовой компании:

«Четыре года назад я подарила свой автомобиль брату и пересела на велосипед. С тех пор я не катаюсь, а езжу на велосипеде – это мой транспорт!

В зимней велоезде главное – внимательно следить за погодой. Я не езжу в сильный гололед, или когда на дорогах лужи из грязевой каши. В остальное время езжу на приспущенных колесах. Резину не меняю, потому что при езде по очищенным от снега дорогам этого не требуется.

Зимой надо быть готовым оставить велосипед и пересесть на каршеринг, такси или общественный транспорт, если начнется сильный снегопад. Пару раз за три года мне приходилось так делать – цепляла велосипед у столба, ехала по делам, а потом возвращалась за ним.

Я специально переехала в центр Москвы, поближе к работе, чтобы ездить на велосипеде круглый год.

Здесь хорошо убирают дороги. Когда качество уборки меня не удовлетворяет, использую приложение «Наш город». Плюс в том, что дороги точно убирают лучше тротуаров. На велосипеде мне падать не приходится, потому что на дорогах гололед бывает крайне редко.

Для зимней езды для меня комфортна любая температура до минус 20. Случалось ездить и в более сильный мороз, но это уже не очень приятно. На велосипеде я постоянно в движении, поэтому мне чаще жарко, чем холодно.

Я езжу в своей обычной одежде – платья, юбки, пальто, береты, шляпы. Самое главное – непромокаемая обувь, шарф и теплые варежки.

Мой супруг разделяет мои взгляды и тоже ездит каждый день на велосипеде. Мой маршрут до работы – от «Белоруской» до «Динамо», а его – с «Белоруской» на «Автозаводскую».

Зимой за велосипедом нужно тщательно ухаживать, но я ленивая, и мой велосипед покрылся ржавчиной от хранения на улице. Таскать его на 6-й этаж не хочется, ведь я езжу каждый день. В конце зимы сдам его на ТО и приведу в порядок».

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Екатерина, 38, спасатель МЧС:

© Велоклуб "КАТАЙТЕСЬ-С-НАМИ" Вконтакте

«Ездить зимой на велосипеде я начала еще в 1998 году и прониклась: вкусный морозный воздух и меньше людей по ночам. Езжу по магазинам с велоприцепом и на работу. Я создала велогруппу, и мы катаемся ежедневно. Сейчас в группе 49 человек, у нас есть рации, чтобы не теряться, и маячки.

Мы едем на велопрогулку и в плюс 1, и в минус 20. Наш девиз: «Холодно только первые пять минут».

Иногда бывает холодно и скользко, если резина летняя. Сейчас у меня зимняя финская шиповка, поэтому проблем нет. В переходах в центре бывает скользко на шипах по плитке, я навернулась пару раз. По нечищеному снегу ехать приятно, по рыхлому – отвратно, заносит даже на шипах. Цепи смазываем специальным маслом для мотоциклов, так как они ржавеют от реагентов и плохо переключают скорости.

Я катаюсь в костюме для горнолыжного спорта, он легкий и теплый. Под курткой только термобелье. Иногда заезжаем в «Макдональдс» и там пьем горячий кофе».

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Полина, 27 лет, фотожурналист:

© из личного архива Полины

«Я катаюсь с 2-х лет, а зимой впервые выехала только в прошлом году и не пожалела: укатанный снег в парках и на проселочных дорогах оказался даже ровнее, чем летние тропинки! На велосипеде как на транспорте я езжу только летом. Зимой катаюсь в выходные и предпочитаю бездорожье, поэтому маршруты у меня в основном лежат через леса и буераки.

Зимой проблемы две: лед и рыхлый снег. Из-за льда многие покупают покрышки с шипами, но мне достаточно и летней резины, правда, с глубоким протектором. Самое неприятное – рыхлый снег, на котором велосипед теряет управляемость, вязнет. Для такой зимней езды хороши фэтбайки – велосипеды с очень широкими колесами.

© из личного архива Полины © из личного архива Полины 1 из 2

По моим ощущениям на велосипеде зимой даже жарко!

Но при минус 20-ти может замерзать тормозная жидкость, так что я стараюсь кататься до минус 15.

Уход за велосипедом зимой очень важен. После каждого катания нужно протирать ноги вилки, чтобы налипший песок и грязь не царапали их, а еще смазывать цепь перед каждой поездкой. По весне желательно перебирать велосипед полностью или отвозить его в мастерскую на техосмотр.

Зимой для катания я одеваюсь в термобелье, на него – спортивные штаны, флисовая кофта и горнолыжная куртка-парка. Для защиты дыхательных путей нужна балаклава или, как у меня, горнолыжная маска. Еще хороши очки, но они сильно потеют из-за маски.

Пить во время поездки необходимо, а зимой вода в обычной бутылке быстро замерзает, поэтому у меня всегда с собой термокружка с чаем».

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Ульяна, 35 лет, стилист:

© из личного архива Ульяны © из личного архива Ульяны © из личного архива Ульяны 1 из 3

«Кататься на велосипеде зимой я стала три года назад. Это совсем не страшно, просто нужно быть аккуратнее, чем летом. В зимней езде неудобство доставляет не мороз – до минус 15-ти можно смело кататься, а нечищеные обочины.

Еще зимой на дороги спят много реагентов, которые разъедают резину, приходится выбирать места, где их нет, например, уезжать в лес. После катания я смываю реагенты с байка и смазываю колеса.

Чтобы не замерзнуть во время катания, нужно утеплиться. Лучший вариант – балаклава, термобелье, флисовая кофта, куртка и перчатки. С собой на покатушки я беру горячий чай с корицей, бутерброды с салом или блины».

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Анна, 27 лет, менеджер по развитию бизнеса в «Яндексе»:

© из личного архива Анны

«На велосипеде я уже 5 лет, а зимой начала ездить с 2016 года. Климат в Москве спокойный, воздух сухой, и зима переносятся на колесах гораздо проще, чем пешком.

Я отношусь к велосипеду как транспортному средству и езжу на работу, на фитнес, на встречи с друзьями – так делают во всех развитых странах. В сильную метель я добираюсь до места на велосипеде быстрее, чем на авто.

Езда зимой отличается умеренным темпом и большей предусмотрительностью в плане маневров. Происходит сужение проезжей части из-за куч снега – и для велосипедов остается очень мало места.

Идеальная температура для катания – минус 15, в это время на улицах нет грязи и стоит легкий морозец. Во время второго зимнего велопарада для всех участников стало большим удивлением, что в минус 25 ездить примерно так же, как в минус 10, только шарф нужен побольше.

Ни в коем случае нельзя слишком тепло одеваться. Если вы поедете «капустой», то рискуете получить простуду в первую же поездку, так как вспотеете и уже в мокром состоянии продолжите езду.

На велосипеде вы испытываете нагрузку, поэтому одеваться нужно чуть холоднее, чем если бы вы пошли на прогулку пешком. Единственное, что нужно греть дополнительно – руки, стопы и ноги выше колен. Если я вдруг замерзла, то просто останавливаюсь у кафе и ем горячую пищу. Термос я всегда ношу с собой зимой и беру во все путешествия.

Главное правило – после езды промыть комплектующие теплой водой, вытереть насухо и воспользоваться смазкой-спреем, которая вытолкнет из цепи оставшуюся влагу».

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Артем, 19 лет, студент:

© из личного архива Артема

«На велосипеде я езжу уже 7 лет, зимой – четвертый год. Я езжу для удовольствия и лишь иногда – на учебу и работу. Комфортная ширина резины для зимнего сезона – от 2.0 и больше, хотя я езжу на любой.

Основная особенность зимнего катания – экипировка, если подходить грамотно к ее выбору, то можно ездить в любые температуры. Нужно надевать несколько слоев. Также особое внимание нужно обратить на обувь и перчатки – чтобы они не промокали, не продувались, не промерзали. На голове я ношу бафф, тонкую шапку для бега, обязательно очки и шлем.

Самый злой враг велосипедиста – ветер, моментально замерзают пальцы рук и ног. Для меня комфортная температура – до минус 20-ти, максимально ездил в минус 25, но было уже не очень.

Также важно уметь правильно заходить в повороты и тормозить, предугадывать дорожную ситуацию.

После поездки велосипед нужно мыть и смазывать цепь. Если смесь реагентов попадает внутрь стальной рамы, она очень быстро ржавеет».

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Валерий, 24 года, урбанист:

© из личного архива Валерия

«На велосипеде я ездил все детство, поэтому езда зимой никогда не была для меня чем-то сверхъестественным. Полностью на велосипед я пересел в институте, после того, как провел небольшое исследование. Оказалось, что дойти до метро – 10 минут, проехать – 15 минут, дойти до института – еще 35 минут, а на велосипеде за 15 минут я уже был на месте.

Мое перемещение по городу из рутины превратилось в приключение: можно завтракать на набережной или по пути заезжать в любимый магазин.

Уже пятый год я езжу по Москве практически каждый день. В январе – феврале у нас столько снега, что пользоваться велосипедом могут только молодые и сильные, кто готов на это ради тех радостей и скоростей, которые дает велосипед в городе. Велосипедисты в Москве живут, как партизаны – между автомобилями и пешеходами, и надеются только на хорошую погоду.

У нас пока не хватает цельной инфраструктуры. В Канаде и Финляндии люди могут ездить на велосипеде в любую погоду. Например, в Стокгольме, где такая же зима, как у нас, создана целая сеть безопасной инфраструктуры с удобной навигацией, которая позволяет без проблем ездить по городу зимой.

Мой основной маршрут до работы составляет 5 км и легко проезжается в любую погоду. За 5 лет я досконально изучил московские улицы и знаю лучшие маршруты во всех направлениях. Это позволяет избегать опасных улиц, подземных переходов, мостов и эстакад. Я часто езжу в центр с самого севера Москвы и на пол пути заезжаю к бабушке, чтобы согреться.

В теплую погоду, конечно, легче ездить, но тает снег, и на дорогах образуется грязь. Чтобы грязь не летела из-под колес велосипеда, необходимы крылья. Они защищают меня практически полностью от брызг, только ботинки немного пачкаются».

Александр 33 года, велосборщик:

© из личного архива Александра © из личного архива Александра 1 из 2

«Я катаюсь на велосипеде уже больше 15 лет, а зимой начал ездить 8 лет назад. Сейчас велосипед загрязняется быстро, зато падать на снег мягко. Если мороз не больше 10 градусов, то езжу на работу, если холоднее, то выезжаю покататься по паркам максимум на 1,5 часа.

После каждой покатушки надо чистить велосипед и смазывать смазкой всю трансмиссию. Одеваться зимой надо в три слоя – термобелье влагоотводящее, термобелье согревающее или флис, сверху – ветровку. На ноги желательно надевать специальные велорейтузы, но они дорогие и не каждому по карману».