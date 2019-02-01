РИАМО – 1 фев. Все больше владельцев недвижимости в Подмосковье обращаются за единовременной постановкой объекта на кадастровый учет и регистрацией прав, по итогам 2018 года поступило свыше 287 тысяч заявлений на проведение такой процедуры, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Возможность единовременного проведения кадастрового учета и регистрации прав на объект недвижимости появилась у заявителей в соответствии с федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в начале 2017 года.

«Количество владельцев недвижимости в Подмосковье, воспользовавшихся единой процедурой, растет. По итогам 2017 года на единую учетно-регистрационную процедуру было подано 208 тысяч заявлений. В 2018 году уже на 38% больше», – говорится в сообщении.

Чаще всего за единой учетно-регистрационной процедурой обращаются владельцы зданий.

«В отношении зданий в 2018 году управление провело более 134 тысяч учетно-регистрационных процедур. Еще около 55 тысяч в отношении земельных участков. Также единая процедура проводилась в отношении сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и машино-мест», – уточняется в материале.

Кроме того, осуществлялось снятие объекта с государственного кадастрового учета с одновременной государственной регистрацией прекращения прав.

«Единая процедура позволяет заявителям сократить сроки получения услуг. В соответствии с законодательством государственная регистрация прав и кадастровый учет проводятся единовременно за 10 рабочих дней по обращениям в электронном виде или за 12 рабочих дней, если заявитель подает документы в МФЦ», – заключается в сообщении.