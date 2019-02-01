РИАМО - 1 фев. Жителям многоквартирных домов необходимо обратить внимание на представляющее потенциальную угрозу скопление снежных масс на козырьках балконов, подоконниках и выступающих элементах фасадов домов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«В случае необходимости сотрудники районных управ и жилищных инспекций будут предупреждать собственников жилых помещений о необходимости очистки от снега и наледи выступающих конструктивных элементов дома», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков обратился к жителям с просьбой во избежание несчастных случаев не заходить за огороженные охранные зоны проведения работ по уборке кровель.

Непрерывные работы по очистке крыш зданий с участием около 10 тысяч кровельщиков и 250 автовышек в Москве продолжаются.

В январе в столице выпало свыше 160% от месячной нормы осадков. Суточный рекорд по осадкам 20-летней давности был побит в Москве 26 января. На ВДНХ за сутки выпало 10,3 миллиметра осадков, что и стало новым суточным рекордом этого дня.

Высота снежного покрова на ВДНХ в течение месяца увеличилась с 24 до 49 сантиметров, наибольшей высоты снежный покров достиг утром 28 января.