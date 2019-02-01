РИАМО - 1 фев. Служба охотнадзора Подмосковья за 2018 год выписала штрафов на сумму более 500 тысяч рублей за выявленные почти 650 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«При осуществлении федерального государственного охотничьего надзора в отношении физических лиц за прошедший год в Подмосковье было выявлено 642 административных правонарушения. В пользу государства взыскано 507 тысяч рублей штрафов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам министра, по сравнению с 2017 годом количество выявленных в 2018 году нарушений выросло на 32%, а сумма взысканных по ним штрафов на 28%.

«Число выявленных в 2018 году фактов уголовно наказуемого браконьерства по сравнению с 2017 годом выросло на 84%. В пошлом году их было 44, в 2017 – 24. В рамках возбужденных в 2018 году уголовных дел в пользу государства с нарушителей взыскано исков на общую сумму 2,2 миллиона рублей», – отметил Разин.

Глава ведомства также подвел итоги работы, связанной с возмещением ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате дорожно-транспортных происшествий.

«Общая сумма ущерба, возмещенного страховыми компаниями в 2018 году, составила 4,7 миллиона рублей, а в 2017 году она была 3,6 миллиона рублей. Таким образом, выплаты выросли на 25%», – подчеркнул Разин.

Осенью 2018 года в структуре управления охотнадзора министерства был создан сектор оказания государственных услуг в сфере охоты. На сектор возложены обязанности по осуществлению административных процедур по предоставлению государственных услуг «Выдача и аннулирование охотничьих билетов» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов».

«Данное управленческое решение позволило сконцентрировать работу, связанную с предоставлением услуг физическим лицам в одном месте, а инспекторам управления, работающим в поле, дало возможность сосредоточить свои усилия непосредственно на надзорной деятельности», – заключил министр.