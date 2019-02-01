РИАМО – 1 фев. Организована доследственная проверка по факту исчезновения 15-летнего подростка на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, утром 31 января 2019 года юноша беспричинно покинул место жительство, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

«В настоящее время проводится комплекс поисковых мероприятий, направленный на активный розыск ребенка. С этой целью создан оперативный штаб, в который вошли следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве, сотрудники столичной полиции, а также волонтеры», – сказала Иванова.

Она уточнила, что ход и результаты проверки контролируются руководством Главного следственного управления СК России по Москве.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владислава Хачатряна, просьба сообщить по телефонам: «02», 8(495)686-13-70 – дежурная часть ОМВД России по Алексеевскому району города Москвы (УВД по СВАО), телефон следователя Екатерины Ильиной: 8(926)584-77-50; 8(495)690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве», – перечислила Иванова.

Приметы пропавшего: рост 170-175, среднего телосложения, славянский тип лица, волосы светлые.

«Одет: серая вязаная шапка, черная болоньевая куртка, под курткой черная кофта, черные джинсы, черные кроссовки», – резюмировала собеседник агентства.