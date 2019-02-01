РИАМО – 1 фев. УК ООО «ДГХ» привела в нормативное состояние температуру воздуха в подъезде жилого дома в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

ООО «ДГХ» исполнило предписание Госжилинспекции об устранении нарушений в содержании многоквартирного дома №47, расположенного на проспекте Кирова в Коломне. Данные нарушения были зафиксированы в ходе внеплановой выездной проверки обращения жителя данного дома, который жаловался на холод в подъезде.

«При замере температуры воздуха в подъезде №1 выяснилось, что ее значение составляет +7,3 градуса при уличной температуре -11 градусов. Тем временем нормативное значение температуры воздуха в местах общего пользования не должно быть ниже +16 градусов. Причиной такой низкой температуры явилось отсутствие нагревательного прибора на первом этаже», – говорится в сообщении.

Также в вышеуказанном подъезде на лестничных площадках окна были заколочены гвоздями, так как на них не было ручек, а в подъезде №10 отсутствовало закрывающее устройство на тамбурной двери, в связи с чем притвор оказался неплотным.

«В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Лица, ответственные за содержание многоквартирного дома, обязаны регулярно проводить соответствующие мероприятия», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющая организация получила три предписания об устранении нарушений жилищного законодательства и приведении температурного режима в соответствие с нормативными требованиями. В отношении УК возбудили административное дело по статье «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Организация выплатила административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

«УК в полном объеме исполнила предписания Госжилинспекции Московской области. По итогам контрольной проверки государственные жилищные инспекторы зафиксировали, что нагревательный прибор на 1 этаже подъезда №1 установлен, окна приведены в нормативное состояние, температурный режим восстановлен, а в подъезде №10 на тамбурную дверь установлено закрывающее устройство, благодаря чему удалось восстановить плотный притвор входной двери», – заключил Соков.