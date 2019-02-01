РИАМО - 1 фев. Добровольное тестирование для учителей проведут в Подмосковье, тестирования начнутся в апреле, сообщила первый заместитель председателя правительства - министр образования Московской области Ольга Забралова по итогам совещания губернатора региона Андрея Воробьева с клубом директоров.

В пятницу Воробьев принял участие в заседании клуба директоров региона в новом лицее №34 в Мытищах. На встречах обсуждаются обмен опытом, распространение новейших технологий.

«Другой вопрос повестки - замеры компетенции учителей. Мы вводим добровольное тестирование для учителей по русскому языку, математике, английскому и обществознанию. Это стало инициативой не министерства, а клуба директоров», - сказала Забралова.

Она отметила, что начнутся тестирования для тысячи учителей в апреле, во втором тестировании в июле смогут принять участие около 10 тысяч учителей.

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