РИАМО - 1 фев. В течение месяца будет создан клуб молодых учителей в Московской области, его возглавит учитель информатики гимназии №2 «Квантор» в Коломне Антон Лагутин, сообщила журналистам первый заместитель председателя правительства Подмосковья - министр образования региона Ольга Забралова.

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Клуба директоров региона в новом лицее №34 в Мытищах. На встрече обсудили обмен опытом и распространение новейших технологий.

«Молодые педагоги зачастую нуждаются в поддержке. У нас каждый 13-й учитель является молодым учителем. Назрела повестка, они готовы делиться своими проблемами. Сегодня мы приняли решение, что такой клуб нужно сделать. Организационно нам нужен месяц, чтобы создать эту структуру», - сказала Забралова по итогам совещания губернатора с клубом директоров.

Она отметила, что возглавит клуб учитель информатики гимназии №2 «Квантор» в Коломне Антон Лагутин.

По словам Лагутина, в Подмосковье огромное количество талантливой молодежи и молодых учителей.

«Студенты не хотят идти работать в школу, потому что это очень тяжело. Мы хотим показать, что это не настолько трудно, что это может принести удовольствие. У нас есть победители всероссийских конкурсов, которые могут на своем примере показать, что можно развиваться, получать удовольствие от работы. Я по себе знаю», - заключил Лагутин.