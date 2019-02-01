РИАМО - 1 фев. Рейтингование подмосковных школ с учетом новых критериев начнут в апреле, новые критерии направлены на изменение результатов детей, сообщила первый заместитель председателя правительства - министр образования Московской области Ольга Забралова по итогам совещания губернатора региона Андрея Воробьева с клубом директоров.

В пятницу Воробьев принял участие в заседании клуба директоров региона. На встречах обсуждаются обмен опытом, распространение новейших технологий.

«Мы изменили критерии рейтинга, мы уже несколько лет рейтингуем школы Московской области. Мы обсудили плюсы и минусы новых критериев рейтинга. Новый рейтинг начнут готовить в апреле, чтобы в августе подвести итоги. Сейчас мы начнем обсуждать новые критерии с директорами всех школ», - сказала Забралова журналистам.

Она отметила, что новые критерии направлены на изменение результатов детей.