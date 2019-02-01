РИАМО - 1 фев. Кузьминский суд Москвы арестовал модель Анну Глазову, героиню материала об употреблении героина, до 27 февраля, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

В столице 31 января была задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков 27-летняя москвичка, находившаяся в федеральном розыске. При задержании у нее обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно – героином массой 0,4 грамма, которое отправлено на экспертизу. По данным СМИ, речь идет о героине скандальной статьи «Героин – собственность модели» Анне Глазовой.

«Глазовой А.В. изменена мера пресечения на заключение под стражу на 28 суток, то есть по 27 февраля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Статья «Героин – собственность модели» была опубликована на сайте «Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года. В тексте Глазова фигурирует под псевдонимом Тэо. Героиня рассказала, что 10 лет ежедневно употребляет героин и продолжает жить нормальной жизнью: девушка работает, не имеет проблем со здоровьем и нашла понимание у родственников.

МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за пропаганду употребления наркотиков, после чего администрация сайта «Батенька» удалила публикацию.