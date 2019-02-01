РИАМО - 1 фев. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в пятницу задержали и отменили 39 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» восемь рейсов задержали, еще 12 отменили. В аэропорту «Шереметьево» 12 рейсов задерживаются. Во «Внукове» шесть рейсов задержали, один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.