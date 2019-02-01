РИАМО - 1 фев. Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу на арест сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Шишова С.В. в защиту Арашукова Р.Р. на постановление суда от 30 января 2019 года об избрании последнему меры пресечения», – сказал собеседник агентства.

Ранее Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта.

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