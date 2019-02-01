РИАМО - 1 фев. Власти Подмосковья создают условия для повышения уровня педагогического состава в школах региона, при этом очень важно, чтобы в педагоги шли неравнодушные выпускники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев принял участие в заседании клуба директоров региона в новом лицее №34 в Мытищах. На встречах обсуждаются обмен опытом, распространение новейших технологий.

«Мы хотим, чтобы у нас было в достатке заинтересованных учителей, стараемся наши университеты подтягивать, чтобы у нас общий уровень был высокий, и, конечно, условия в школах создавать. Об этом говорит президент, что у нас должны быть разные способы поддержки», - сказал Воробьев.

Он отметил, что очень важно, чтобы в педагоги шли неравнодушные выпускники.

Кроме того, губернатор в пятницу осмотрел лицей №34 и посетил урок цеха художественной переработки мусора, где дети делают игрушки, цветы, элементы декора из отходов.

Школа начала работу 14 января 2019 года и рассчитана на 1050 учеников. Учреждение оснащено инновационным оборудованием, позволяющим реализовать естественно-научный профиль обучения, в частности, экологическое направление. При этом построена школа на внебюджетные средства в рамках ГП «Образование Подмосковья на 2017-2025 года». Часть учителей ездит в школу из Москвы.

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