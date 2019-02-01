РИАМО - 1 фев. В Москве стартовал открытый конкурс на лучший эскизный проект «Сквера Победы» в районе Зябликово, сообщается на сайте управы района.

«Управой района «Зябликово» при участии и поддержке депутата Московской городской думы Кирилла Щитова проводится открытый конкурс на лучший эскизный проект нового сквера в нашем районе у метро «Шипиловская»», – говорится в сообщении.

К участию приглашаются все желающие.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку и принести свою работу по адресу: Кустанайская улица, дом 3, корпус 2, либо прислать их по адресу электронной почты: nosovkinaan@mos.ru.

Прием работ продлится до 22 февраля. Уже 25 числа жюри начнет выбирать трех победителей состязания. Каждый из них получит диплом и ценный приз. Результаты конкурса будут известны 5 марта.