РИАМО - 1 фев. Земельный участок под размещение объекта производственного назначения выставят на аукцион в столице, его площадь составляет 0,68 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории расположенной по адресу: улица Десантная, владение 1 (район Внуково, ЗАО).

«Планируется, что здесь разместится объект производственного назначения, площадь которого составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Проектом предполагается строительство четырехэтажного здания с парковкой для размещения 18 легковых автомобилей и двух мест для большегрузного транспорта», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Земельный участок, предназначенный под строительство объекта, будет выставлен на торги. Его площадь составляет 0,68 гектара.

«Размещение производственного объекта позволит создать десятки дополнительных рабочих мест на территории района», – пояснила Княжевская.

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение участка, помимо этого к объекту будет организован проезд с Десантной улицы.