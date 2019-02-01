РИАМО - 1 фев. Доступ к платным парковкам на улицах Пресненский Вал и Красная Пресня могут ограничить из-за ремонта, всего там 52 парковочных места, сообщается на сайте столичного паркинга.

С пятницы из-за проведения ремонтных работ ограничено дорожное движение на улицах Пресненский Вал и Красная Пресня.

«Просим автомобилистов быть внимательными и учитывать, что на время ограничения платные парковки, расположенные на этом участке, могут быть недоступны. Всего там расположены 52 парковочных места», – отмечается в сообщении.

Вся подробная информация об ограничениях и перекрытиях находится на едином транспортном портале. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».