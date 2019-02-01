РИАМО – 1 фев. За шесть дней свыше 60 семей из пятиэтажки в районе Северное Измайлово в Москве согласились на переезд по программе реновации, более 80 семей осмотрели предлагаемые квартиры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Двадцать шестого января началось переселение москвичей из пятиэтажного дома в Восточном административном округе по адресу: Щелковское шоссе, дом 92, корпус 3, в новостройку по адресу: Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1.

«За шесть дней 81 семья из переселяемой пятиэтажки в Северном Измайлове посмотрела квартиры в новом доме по адресу: Щелковском шоссе, дом 90, корпус 1. В центре информирования специалисты департамента городского имущества получили 64 заявления с согласиями от жильцов на переселение, из них 54 семьи, то есть больше половины всех жителей дома, уже представили полный пакет документов для дальнейшего оформления договоров», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что реновационный дом, в который переселяются 102 семьи, находится в 200 метрах от отселяемой пятиэтажки.

«Сразу после подписания договора жители смогут получить ключи от новой квартиры и тут же, в центре информирования, подать заявку на переезд сотрудникам префектуры», – дополнил Гаман.

Одна из жительниц переселяемой пятиэтажки заявила, что привычный уклад жизни не поменялся.

«В квартире мы увидели хорошую отделку: выложен фартук на кухне, на полу везде плитка, кроме спальных комнат, приятные нейтральные обои. Поэтому мы приняли решение даже не делать дополнительный ремонт. На днях отнесли согласие и все документы в информационный центр и теперь ждем, когда пригласят на подписание договора», – отметила она.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.