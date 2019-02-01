РИАМО – 1 фев. Столичные поликлиники, больницы и центры здоровья подготовили программу бесплатного онкоскрининга, прийти на прием можно 2, 4, 9 и 16 февраля, всего консультации проведут свыше 300 специалистов в 41 медучреждении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Узнать больше о профилактике онкологических заболеваний, получить консультации медиков и пройти комплексное обследование приглашают жителей столицы», – сказал мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

«В столичных поликлиниках и больницах москвичи могут получить консультации специалистов и пройти бесплатную диагностику онкологических заболеваний. Здесь полный список клиник, которые принимают участие в акции», – добавил градоначальник.

Врачи бесплатно примут пациентов 2, 4, 9 и 16 февраля в городских больницах, поликлиниках и центрах здоровья. Акция департамента здравоохранения Москвы приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака.

«В московских больницах и поликлиниках сегодня доступны самые современные методы диагностики. Благодаря этому врачи могут выявить многие онкологические заболевания задолго до того, как они перейдут в опасную стадию. Именно поэтому мы регулярно организуем мероприятия по ранней онкодиагностике, в которых принимают участие десятки тысяч москвичей», – отметил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По его словам, одна из таких акций пройдет в феврале. Ее особенностью станет то, что прием будут вести врачи разных специальностей, поэтому обследование будет носить комплексный характер.

В прошлом году обследование в рамках аналогичной акции прошли более 12 тысяч пациентов. В нынешнем году ожидается не менее 20 тысяч человек.

«Москвичи смогут посетить онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов. Всего прием будут вести более 300 врачей в 41 медучреждении Москвы», – подчеркивается в материале.

Для того чтобы пройти обследование, потребуется предъявить паспорт и полис ОМС. Некоторые больницы и поликлиники будут принимать пациентов только по предварительной записи, другие – в порядке живой очереди.

Главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отметил, что современные схемы лекарственной и радиотерапии, хирургические методы, применяемые в профильных медицинских организациях города, соответствуют общемировым стандартам и в большинстве случаев обеспечивают результаты лечения, сравнимые с аналогичными показателями в Европе и США.

Названы основные симптомы заболевания раком>>