РИАМО - 1 фев. В поселке Знамя Октября поселения Рязановское ТиНАО столицы в пятницу открыли новый детский сад, он рассчитан на 200 малышей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Это событие знаменательно для новой Москвы не просто вводом очередного значимого социального объекта. Для малышей возрастом от трех до семи лет и их родителей, жителей поселения Рязанское отныне не существует проблемы с устройством детей в дошкольное учреждение», - сказал заместитель руководителя департамента развития новых территорий города Павел Перепелица.

Как уточнил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, открывшийся детсад - это новый корпус дошкольной образовательной площадки «Росинка» школы №2083.

«Он построен по современным технологиям. Здесь созданы все условия для полноценного и всестороннего развития малышей. В здании подготовлены залы для занятий физкультурой и музыкой. Помещения для развивающих занятий оборудованы интерактивными досками и столами. Корпус включает кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и процедурные помещения, пищеблок», - перечислил Жидкин.

Он также отметил, что спальни и помещения для игр разделены трансформируемой перегородкой, перемещаемой на время сна, а во время игр и занятий она складывается, обеспечивая малышам максимально свободное пространство.

Новая «Росинка» будет комфортной и для детей с особыми образовательными потребностями, с ними по индивидуальным программам будут заниматься специалисты. Детсад также оснащен пандусами и подъемниками, туалетами для маломобильных детей. Прогулочные площадки нового детсада оборудованы красочными малыми архитектурными формами и теневыми навесами.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2019 года произойдет значительное увеличение финансирования развития социальной инфраструктуры ТиНАО», - подчеркнул руководитель департамента.

По его мнению, девелоперы, работающие на новых территориях столицы, тоже не снизят темп своего участия в создании в ТиНАО современной социальной инфраструктуры. За три предстоящих года инвесторы планируют построить не менее 50 школ и детских садов.

«Объединенные усилия властей города и инвесторов позволят нам уже в ближайшие годы окончательно решить проблему дефицита мест в детских садах и школах», - заключил Жидкин.