РИАМО - 1 фев. Неизвестный похитили кроссовер BMW X5 стоимостью 4,2 миллиона рублей со стоянки на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Гендиректор одной из столичных фирм обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля по адресу: Кутузовский проспект, дом 57.

«Неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил кражу автомобиля BMW X5. Материальный ущерб составил около 4,19 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), добавил он.