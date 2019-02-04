РИАМО – 4 фев. На автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» жители Москвы и Московской области теперь могут оплатить топливо с помощью мобильного приложения «АЗС.GO», доступного на платформах Android и iOS, одновременно с этим участники программы лояльности получат бонусы на карту «Нам по пути», говорится в сообщении пресс-службы АЗС «Газпромнефть».

«Автомобилисту достаточно выбрать в приложении заправку, указать номер колонки, наименование и объем топлива, либо сумму, на которую необходимо заправиться. После этого можно оплатить заказ с помощью привязанной к приложению банковской карты либо платежного сервиса ApplePay», - поясняется в материале.

После обработки заказа необходимо вставить пистолет в горловину бака и оплаченный объем топлива будет автоматически залит в бак автомобиля. По завершении заправки нужно вернуть топливораздаточный пистолет на место и затем можно ехать дальше.

С помощью нового приложения автолюбители также могут копить и тратить баллы бонусной программы «Нам по пути» – для этого в профиле пользователя «АЗС.GO» нужно привязать номер действующей или новой карты лояльности сети АЗС «Газпромнефть». Совершая покупки на автозаправочных станциях сети, пользователь получает 1,25 бонуса за каждый литр приобретенного топлива, а также 100 приветственных бонусов.

Начисление бонусов производится по итогам месяца. Пользователь получает скидку на сумму накопленных бонусов для приобретения топлива, товаров или услуг на любой АЗС сети «Газпромнефть» из расчета 1 бонус - 1 рубль.

Приложение «АЗС.GO» является собственной разработкой ПАО «Газпром нефть» и продолжает развиваться. Уже сегодня программа позволяет автолюбителям находить необходимые заправки, а также уточнять цены на бензин и дизельное топливо. В ближайшее время пользователям «АЗС.GO» станет доступен кэшбэк.

Адреса АЗС в Москве и Подмосковье, где можно оплатить заправку с помощью «АЗС.GO», указаны в мобильном приложении. В целом сервис доступен на более чем 180 АЗС в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Новгородской области, Краснодарском крае, Тюменской и Омской областях. В течение 2019 года возможность оплаты с помощью сервиса «АЗС.GO» станет доступна для всех автозаправочных станций сети «Газпромнефть» в стране.