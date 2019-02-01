РИАМО – 1 фев. Небезопасную продукцию животного происхождения выявили на складе предприятия «Милана» в Балашихе, ООО выдали предписание об отзыве четырех деклараций о соответствии мясопродуктов, говорится в сообщении пресс-службы управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2018 года проведена внеплановая проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ ООО «Милана», осуществляющим деятельность по ввозу и переработке мяса и мясопродуктов по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Керамик.

«В процессе проведения проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения требований закона «О ветеринарии», технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». На предприятии не осуществляются исследования сырья и готовой пищевой продукции животного происхождения по показателям безопасности», – отмечается в сообщении.

Кроме того, не была представлена информация об отсутствии в пищевой продукции, находящейся в обращении, возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний и их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

«Помимо этого, в производственных помещениях осуществляется прием пищи и отсутствует прослеживаемость мясной продукции», – уточняется в сообщении.

При проведении проверки управлением Россельхознадзора в рамках реализации плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории РФ осуществлен отбор проб вырабатываемой ООО «Милана» продукции животного происхождения.

«Пробы направили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ «ЦНМВЛ») для лабораторных испытаний на соответствие продукции показателям качества и безопасности», – добавляется в сообщении.

По результатам исследований в отобранной пробе животноводческой продукции (сосиски филейные) установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов или общей бактериальной обсемененности.

«Также обнаружены незаявленные в маркировке вышеуказанной продукции и в образце «Сардельки сливочные» ДНК свиньи и крупного рогатого скота (КРС), в образцах колбас «Императорская», «Краковская» и «Кровяная» обнаружена ДНК курицы, незаявленная в маркировке, что является отягчающим обстоятельством», – подчеркивается в материале.

В январе за нарушения технических регламентов Таможенного союза управлением Россельхознадзора ООО «Милана» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Одновременно с этим управлением Россельхознадзора ООО «Милана» выдано предписание об отзыве четырех деклараций о соответствии мясопродуктов, несоответствующих требованиям законодательства РФ, информация направлена в Федеральную службу по аккредитации.