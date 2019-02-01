РИАМО – 1 фев. В ближайшие два месяца в Московской области начнут функционировать девять профессиональных коворкингов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В Солнечногорске открыли первое подобное учреждение, созданное при поддержке регионального правительства. Коворкинг «Альянс» расположился на площади 330 квадратных метров в одноименном торговом комплексе на улице Тельянова недалеко от центра по предоставлению госуслуг «Мои документы» и отделений нескольких банков. В церемонии открытия приняли участие зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, глава муниципалитета Владимир Слепцов и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Владимир Головнев.

«В этом месте предприниматели могут получать то, что соответствует лучшим практикам ведения бизнеса. Это и комфортное пространство для регистрации и работы своего первого дела, и зона отдыха, и переговорные, и место встречи для проведения консультаций с партнерами, органами власти и институтами развития», – сказал Хромов.

Он добавил, что в первую очередь, коворкинг будет удобен для начинающих предпринимателей, IT-специалистов, дизайнеров, юристов, бухгалтеров.

«В нем можно арендовать отдельное оборудованное место с оргтехникой или мини-офис, занять бизнес-зону или зал для переговоров. В стоимость входит оборудованная кухня, работает Wi-Fi. Специалисты могут оказать юридическое и бухгалтерское сопровождение», – пояснил Хромов.

Он уточнил, что центр создан частным инвестором. На эти цели предприниматель получил субсидию в 7,5 миллионов рублей от регионального правительства.

Субсидию, выделенную миинистерством инвестиций и инноваций Московской области, можно было направить на проведение строительных или ремонтных работ в коворкингах, приобретение оборудования, мебели, компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, на покрытие арендных и коммунальных платежей.

«В ближайшие два месяца в Московской области откроются профессиональные коворкинги еще в девяти муниципальных образованиях. Центры создаются за счет частных средств и поддержки правительства Московской области, которая предоставлялась на конкурсной основе», – отмечается в материале.

Хромов добавил, что предприниматели могли компенсировать часть своих затрат при соответствии ряду критериев.

«Получателями субсидии стали не только юрлица, но и индивидуальные предприниматели, и муниципальные учреждения. В числе требований конкурсного отбора: обязательное наличие бизнес-плана и финансовой модели центра, соответствие стандарту, разработанному для профессиональных коворкингов Московской области, наличие в проекте создания центра обязательства по функционированию не менее пяти лет», – подчеркнул Хромов.

В Рошали и Электростали в коворкинг-центрах разместятся начинающие предприниматели и молодежные объединения.

«В Клину профессиональный коворкинг посвящен индустрии красоты: там заработают курсы по парикмахерскому искусству, маникюру, педикюру. В Ленинском районе центр будет выпускать специалистов по проведению праздников, в Коломне – объединит субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются историческим наследием, культурой и туризмом», – перечисляется в сообщении.

В Зарайске будут готовить профессиональных экскурсоводов. На территории бывшей фабрики господ Морозовых в Орехово-Зуеве появится креативный кластер для модельеров, специалистов рекламы, дизайна и журналистов. Коворкинг в Сергиевом Посаде планируется открыть для маркетологов, копирайтеров, психологов, коучеров и программистов.