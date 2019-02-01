РИАМО - 1 фев. В текущем году в Московской области запланировано ввести в эксплуатацию три новых водовода, они обеспечат водой восточную часть региона, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатор Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В настоящее время уже порядка 700 тысяч жителей населенных пунктов восточной части Подмосковья получают воду из Восточной системы водоснабжения. До конца 2019 года, за счет подключения новых населенных пунктов и развития существующих мощностей ВСВ, планируется увеличить эту цифру до 1 миллиона человек», – отметил Пестов.

Он дополнил, что в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию еще трех новых водоводов от Восточной системы водоснабжения общей протяженностью 18 километров. Это позволит дополнительно транспортировать в населенные пункты Московской области более 20 тысяч кубометров воды в сутки.

Кроме того, улучшится качество водоснабжения жителей ряда поселений Богородского городского округа (Электроугли, Зеленый, Рыбхоз, Щемилово) и Ногинска, а также городского округа Балашиха (микрорайон Железнодорожный).

«Вода из Восточной системы водоснабжения отвечает всем санитарным требованиям и является самой чистой в регионе. К примеру, содержание железа в ней в три раза меньше предельно допустимого значения», – добавляется в материале.

В 2018 году было завершено строительство двух присоединительных водоводов к ВСВ, что позволило улучшить качество водоснабжения жителей городского округа Электросталь, а также ряда населенных пунктов Богородского городского округа.

На начало 2019 года вода из ВСВ уже доведена до следующих населенных пунктов Московской области: городские округа Орехово-Зуево, Павловский Посад, Электросталь, Богородский (Обухово, Старая Купавна, Электроугли), Балашиха (микрорайон Железнодорожный), Щелково, Лосино-Петровский.