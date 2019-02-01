РИАМО - 1 фев. Московское управление ФАС обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между участниками 28 аукционов на право проведения работ по благоустройству территорий на севере города, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Как уточняется в материале, в 2016-2018 годы в аукционах в различном составе принимали участие ООО «Петровский Парк», ООО УК «Аргонавто», ООО «Аргонавто», ООО «Вектор», ООО «Мастер». Общая начальная максимальная цена контрактов по аукционам составила 96,9 миллиона рублей.

«ООО «Петровский Парк» заключило 17 контрактов на общую сумму 41,9 миллиона рублей, ООО «Вектор» – восемь контрактов на общую сумму 17,6 миллиона рублей. Два контракта заключило ООО «Мастер» – общая сумма контрактов 10,2 миллиона рублей. ООО «Аргонавто» заключило один контракт на сумму 24,6 миллиона рублей. К незначительному снижению цены от 1,5% до 3% на аукционах привел отказ участников сговора от конкурентной борьбы друг с другом», – отмечается в сообщении.

Антимонопольный орган возбудил дело в отношении ООО «Петровский Парк», ООО УК «Аргонавто», ООО «Аргонавто», ООО «Вектор», ООО «Мастер» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ в виде административного штрафа.