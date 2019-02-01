РИАМО - 1 фев. Из здания столичной школы № 1234 эвакуировали почти 200 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила РИАМО в пятницу директор учебного заведения Ирина Волошко.

«Было срабатывание сигнализации на кухне. Масло вылилось на плиту и сработала система (противопожарная - ред.). Задымление и огня не было, но мы сразу всех эвакуировали. Всего около 200 человек», – сказала Волошко.

В пресс-службе Главного управления МЧС по столице подтвердили информацию о происшествии по данному адресу.

«Сегодня в 8:40 был выезд на Малый Палашевский переулок, дом 3. Там была сработала сигнализация, но загорания не было. Информации о пострадавших не поступало», – сказал собеседник агентства.