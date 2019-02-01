РИАМО - 1 фев. За полтора месяца действия акции «Проезд для детей за 1 рубль» на поездах аэроэкспресса в столице перевезли 40 тысяч маленьких пассажиров, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«С 1 декабря по 15 января услугами «Аэроэкспресс» воспользовались порядка 40 тысяч маленьких пассажиров в возрасте от пяти до 14 лет включительно. Поездки между аэропортом и городом были наиболее востребованы в канун Нового года и непосредственно во время новогодних каникул – с 28 декабря по 8 января аэроэкспрессами ежедневно пользовались около 1,5 тысяч детей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предложение позволило дополнительно привлечь порядка 60 тысяч взрослых, которые сопровождали детей в поездках.

Сотрудник пресс-службы напомнил, что новогодняя акция «Проезд для детей за 1 рубль» действовала с 1 декабря по 15 января. Проезд для детей до пяти лет в аэроэкспрессах всегда является бесплатным. Для детей от пяти до семи лет предусмотрен специальный тариф «Детский», стоимость билета по которому составляет 130 рублей.

А для тех, кто путешествует всей семьей всегда доступны тарифы «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно», которые позволяют доехать до аэропорта и обратно по выгодной цене.

«Более подробно ознакомиться с тарифами «Аэроэкспресс» можно на сайте компании www.aeroexpress.ru и в мобильном приложении», – заключил собеседник агентства.