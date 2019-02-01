РИАМО - 1 фев. Объем платных услуг населению столицы в 2018 году составил 1,75 триллиона рублей, это больше, чем было в 2017 году, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

Так, в декабре 2018 года объем платных услуг, предоставленный москвичам, составил 148,2 миллиарда рублей, это на 0,8% больше, чем в декабре 2017 года.

Всего за год жителям столицы предоставили платных услуг на 1,75 триллиона рублей, что составляет 105,9% по отношению к 2017 году.

При этом объем платных услуг в городе растет с каждым годом: в 2017 году этот показатель вырос, по сравнению с 2016-м, на 1,6%.