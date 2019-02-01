РИАМО - 1 фев. Свыше 300 тысяч российских и порядка 8 тысяч международных водительских удостоверений выдали в столичных центрах госуслуг «Мои документы» с 2016 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В московских центрах госуслуг «Мои документы» выдали около 320 тысяч водительских удостоверений – 310 тысяч российских и порядка 8 тысяч международных. Пилотный проект по оформлению водительских прав запустили в декабре 2016 года в центре госуслуг Красносельского района. С 1 февраля 2018 года получить их можно в любом офисе», – говорится в сообщении.

Горожане также могут подать заявку на замену документа в случае окончания срока его действия, утраты (хищения) и изменения персональных данных. В центрах госуслуг выдают и водительские удостоверения международного образца.

«Услуги по оформлению и замене прав предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть за их получением может обратиться каждый вне зависимости от места жительства и места пребывания в России. На подготовку документов требуется девять календарных дней», -поясняется на сайте.

В рамках жизненной ситуации «Я – автомобилист» в центрах «Мои документы» предусмотрены и другие услуги, полезные водителям. За один визит можно не только подать документы на восстановление или замену прав и оформление международных водительских прав, но и узнать об имеющихся штрафах, подать документы на внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентов.

Оформить документы одним пакетом во всех центрах можно с 18 декабря 2018 года. Услугу регистрации автомобиля предоставляют флагманские офисы «Мои документы» в Центральном и Юго-Западном округах. Она доступна по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. На парковках находится специальная площадка для осмотра транспортных средств.

Центры государственных услуг «Мои документы» работают во всех районах Москвы ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.