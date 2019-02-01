РИАМО - 1 фев. Короткое замыкание в электрощите без последующего горения произошло в строении на улице Каргина в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 07:50 поступило сообщение о коротком замыкание в электропроводке в электрощите без последующего горения в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, улица Академика Каргина, дом 36А», – говорится в сообщении.

Привлекаемые к ликвидации ЧП силы и средства: 10 единиц техники и 35 человек.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу находится детский сад №51 «Елочка».