РИАМО - 1 фев. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в центре Москвы, где рабочий упал с крыши здания, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Днем 31 января во время чистки снега сотрудник управляющей компании упал с кровли дома, расположенного на Бауманской улице. Пострадавшего доставили в больницу.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», – сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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