РИАМО – 1 фев. УК из Реутова по предписанию Госжилинспекции Подмосковья восстановила работу лифтового оборудования в доме №72 по Юбилейному проспекту, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищными инспекторами проведена выездная проверка в рамках рассмотрения обращения жительницы по вопросу содержания общедомового имущества в подъездах многоквартирного дома №72 по Юбилейному проспекту в Реутове.

«Проверка установила, что в подъезде №1 не работал грузопассажирский лифт, что явилось грубым нарушением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Также было выявлено отсутствие плотного притвора тамбурной двери в данном подъезде, что нарушало требования ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» – сказал руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.

Он добавил, что государственные жилищные инспекторы выдали ООО «УК «РеутКомфорт» предписание на устранение выявленных нарушений в течение месяца.

«Управляющая организация исполнила предписание Госжилинспекции Московской области в полном объеме и в установленные сроки. Восстановила штатную работу грузовых лифтов, представила акты технического освидетельствования и обеспечила плотный притвор входных дверей», – отметил Соков.

За совершенные правонарушения жилищного законодательства в отношении УК возбудили административное производство по статье «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Мерой наказания за выявленные нарушения стал штраф в размере 25 тысяч рублей, который был оплачен ООО «УК «РеутКомфорт».