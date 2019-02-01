РИАМО - 1 фев. В Нижегородском районе столицы снесли незаконно возведенное офисное здание на Нижегородской улице, дом 104, строение 2, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Ранее на земельном участке в нарушение требований земельного законодательства и без разрешительной документации было возведено административно-офисное здание площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Арбитражный суд города Москвы признал постройку незаконной и обязал владельца демонтировать самострой и освободить земельный участок.

«Решение суда в установленный срок владельцем самовольной постройки не было исполнено. Префектура ЮВАО провела работы по сносу незаконного объекта. В данный момент осуществляются работы по расчистке территории и вывозу строительного мусора», – отмечается в сообщении.

На месте самостроя появится линейный объект улично-дорожной сети – переезд через железнодорожные пути от улицы Пруд Ключики до улицы 1-й Фрезерной, который свяжет два района и позволит разгрузить дорожно-транспортную ситуацию на Нижегородской улице.