РИАМО – 1 фев. Столица готовится к большому гастрономическому фестивалю «Московская масленица», прием заявок на участие стартовал в пятницу и продлится до 14 февраля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Принять участие в этом празднике организаторы фестиваля «Московская Масленица» приглашают производителей со всех российских регионов.

«Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 1 по 10 марта на площадках в центре столицы и округах. 1 февраля 2019 года открывается прием заявок на участие в программе фестиваля. Заявку можно подать до 14 февраля на электронный адрес: festival@torg.mos.ru», – отмечается в сообщении.

Задать все вопросы и уточнить формат участия можно по телефону: 8(499)120-28-89.

«Заседание экспертного совета пройдет 19 февраля 2019 года, а 22 февраля состоится информирование участников о результатах конкурсного отбора», – подчеркивается в материале.

К участию в большом гастрономическом фестивале приглашают фермеров и сыроделов, кондитерские фабрики и частные пасеки.

«Также представить свою продукцию на ярком празднике могут производители мясных и рыбных деликатесов, консервации, гастрономии, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие хозяйства. Здесь ждут и производителей авторских сувениров, и предприятия, создающие изделия по старинным технологиям, и авторов текстильных изделий и интерьерных аксессуаров», – перечисляется в пресс-релизе.

Для участия в фестивале также приглашают предприятия общественного питания.

«Одним словом, всех, кто умеет создавать праздничное настроение и дарить радость, будут рады видеть на большом гастрономическом фестивале «Московская Масленица», – заключается в материале.

В 2018 году более 4 миллионов человек стали участниками фестиваля «Московская Масленица», они съели свыше 240 тысяч блинов и выпили 64 тысячи литров чая.