РИАМО – 1 фев. Свыше 1 тысячи общественных инспекторов помогают Госадмтехнадзору следить за порядком в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«В 2018 году почти 200 человек были приняты в ряды внештатных общественных инспекторов Госадмтехнадзора. На сегодняшний день общее количество общественных инспекторов ГАТН в регионе превышает 1 тысячу человек», – сказал Пестов.

Он уточнил, что общественные инспекторы участвуют в рейдах, помогают штатным сотрудникам ГАТН следить за чистотой и порядком, своевременностью очистки территории от снега и наледи, состоянием детских площадок, качеством наружного освещения, и во многом другом.

«Они фиксируют выявленные нарушения в актах, которые затем рассматриваются штатными сотрудниками Госадмтехнадзора», – дополнил Пестов.

По мнению вице-губернатора, добиться успеха в деле обеспечения чистоты и порядка без поддержки со стороны жителей невозможно.

«Широкое вовлечение в эту работу общественности позволяет в том числе повысить культуру поддержания чистоты и порядка. Поэтому развитие эффективных инструментов общественного контроля – одна из важнейших задач Госадмтехнадзора Московской области», – резюмировал он.