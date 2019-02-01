РИАМО - 1 фев. Москомстройинвест предупредил граждан о выявленных фактах продаж в Даниловском районе столицы апартаментов, на которые инвестор объекта не имеет разрешительной и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

На Серпуховском валу, дом 7, строение 2, 3, 4, 7 (ЮАО) располагается комплекс зданий бывшего завода, правообладателем которых является ООО «Статус». В настоящее время инвестор приступил к капитальному ремонту зданий и продажам в них помещений, в том числе и апартаментов для проживания.

«При этом у инвестора отсутствует необходимая градостроительная документация: градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство, экспертное заключение на проектную документацию», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, ранее инвестор обращался к градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) с целью изменить вид разрешенного использования земельного участка (сейчас там можно разместить объекты промышленности, энергетики, транспорта, обороны), чтобы построить многофункциональный административно-гостиничный комплекс.

«По результатам рассмотрения в настоящее время принято решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы», – пояснила Пятова.

Она отметила, что на сегодняшний день инвестор вводит в заблуждение потенциальных покупателей.

«Он размещает рекламу апартаментов в здании завода, предлагает гражданам приобретать данные помещения, тогда как фактически согласования такого строительства и изменения функционального назначения земельного участка пока не осуществлялось», – добавила председатель Москомстройинвеста.

Вместе с тем объекты производственного назначения не попадают под действие Федерального закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ), который контролирует привлечение инвестором средств населения для строительства многоквартирных домов. В данном случае ООО «Статус» предлагает покупателям заключить договор купли-продажи. Однако граждане, которые подписывают подобные договоры, в случае возникновения проблем на объекте, не будут защищены нормами № 214-ФЗ.

«Прежде чем заключать какие-либо договоры и вкладывать свои денежные средства в подобные сомнительные проекты, потенциальные покупатели обязательно должны ознакомиться со всеми необходимыми документами на объект, например, с проектной декларацией, разрешением на строительство и так далее. В противном случае, все возможные строительные риски потенциальный покупатель берет на себя», – подчеркнула Пятова.