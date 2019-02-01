РИАМО – 1 фев. Сотрудники полиции в районе Бабушкинском районе Москвы задержали 27-летнего приезжего, который намеревался получить кредит свыше 1 миллиона рублей по поддельным документам, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что в отделение банка обратился мужчина с заявлением о получении потребительского кредита на сумму более 1 миллиона рублей. При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они незамедлительно обратились в полицию», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Он уточнил, что в результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Для получения кредита злоумышленник представил документ, удостоверяющий личность, справку о доходах, трудовую книжку на его имя с заведомо ложной информацией о месте работы и доходах.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.