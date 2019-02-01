РИАМО - 1 фев. К концу этого года в Москве в круглого­дичном формате будут работать около 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку в районе Кузьминки. Теперь для местных жителей шесть дней в неделю (кроме понедельника) будут открыты два теплых павильона, где можно купить овощи и фрукты, мясо и молоко, бакалею и другие продукты. Кроме того, на ярмарке есть фудкорт.

«В 2018 году во всех округах Москвы работали 118 ярмарок различного формата (выходного дня, региональные, межрегиональные). Посетителями ярмарок стали более 9,2 миллиона человек, которые приобрели порядка 65 тысяч тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В целом к концу 2019 года в круглого­дичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей», - говорится в сообщении.

В 2011-2016 годах правительство Москвы в основном завершило реорганизацию рыночной тор­гов­­ли, в ходе которой было закрыто большинство неста­­цио­­­нарных рынков, возникших в начале 1990-х годов. Одновременно в Москве были возобновлены или расширены цивилизованные форматы рыночной торговли: стационарные рынки и ярмарки, которые обеспечивают горожан максимально широким ассортиментом свежих продуктов.

Сегодня в Москве работают 26 розничных рынков, из которых 21 рынок является сельскохозяйственным. В 2016-2017 годах была проведена реконструкция таких исторических рынков, как Даниловский, Москворецкий и Усачевский. В марте 2018 года после масштабной реконструкции открылся Велозаводский рынок. На Рождественском бульваре был создан новый Центральный рынок.

В начале 2019 года на месте бывшего некапитального рынка по адресу: улица Барклая, дом 10, был открыт современный торговый объект площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, где реализуется фермерская продукция. В конце февраля планируется открытие капитального рынка в Зеленограде.