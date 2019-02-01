РИАМО - 1 фев. Проблему регистрации, учета и идентификации домашних животных стоит проработать как можно скорее, вопрос планируют обсудить вместе с общественностью, пишет «Парламентская газета».

«В законе о животных пока не получила разработки ключевая проблема регистрации и идентификации, однако федеральные законодатели уже этим озаботились. На февраль планируется проведение нулевого чтения по вопросам ветеринарной безопасности и разработки ветеринарных правил учета, регистрации и идентификации», – сказала председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова.

Она отметила, что данные вопросы планируется обсуждать с общественностью и зоозащитниками.

Зотова подчеркнула, что вопрос учета и идентификации домашних животных крайне важен.

«Мы говорим о том, что должна быть вакцинация, о контроле за выделением бюджетных средств на прививки. Если нет учета, то мы тогда не можем проконтролировать позиции», – пояснила она.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», который защищает животных от жестокого обращения, в том числе запрещает организацию боев животных, их умерщвление без заключения ветеринаров, натравливание одних зверей на других.

Если хозяин животного хочет с ним расстаться, то он должен сдать его в приют или новому владельцу. Кроме того, закон регламентирует создание и работу приютов для животных.